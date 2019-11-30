Опубликовано видео уничтожения американского вертолёта "Апач" советским ЗРК

По предварительным данным, вертолёт находился на вооружении Саудовской Аравии, оба пилота погибли.

В Сети появилось видео уничтожения американского ударного вертолёта AH-64 Apache советским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Оса". По предварительной информации, стрельбу по боевой машине вели йеменские хуситы. На кадрах видно, что ракета попадает в вертолёт, после чего тот загорается и резко падает. По данным местных СМИ, в результате крушения оба пилота погибли. Официально данная информация не подтверждалась ни одной из сторон.

ЗРК "Оса" принят на вооружение Советской армией в 1971 году. В его задачи входит обнаружение и уничтожение летящих целей, в том числе крылатых ракет противника. На смену "Осе" в России давно пришли более совершенные виды ЗРК, однако советский комплекс до сих пор стоит на вооружении в Кубе, Греции, Сирии и в других странах.

Американский вертолёт Apache производится с середины 80-х годов и с учётом многочисленных модификаций является самым распространённым ударным вертолётом в мире.

Как сообщал Лайф, ранее Саудовская Аравия обвинила йеменских хуситов в причастности к обстрелу саудовских нефтяных заводов. Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. Дональд Трамп заявил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.