На Урале водитель "Нивы" сбил сотрудника ДПС и пытался сбежать по полю

Позже выяснилось, что за 2019 год он получил 10 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В Магнитогорске в районе улице Вознесенской пять экипажей ДПС гонялись за автомобилем "Нива". Во время погони нарушитель ранил одного сотрудника МВД и протаранил два служебных автомобиля, сообщается в паблике "Типичный Челябинск".

Водителя задержали. Выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что за последний год его десять раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Ранее Лайф сообщал, что под Красноярском случилось второе смертельное ДТП за сутки. Погибла семья из пяти человек.