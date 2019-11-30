На Урале водитель "Нивы" сбил сотрудника ДПС и пытался сбежать по полю

В Магнитогорске в районе улице Вознесенской пять экипажей ДПС гонялись за автомобилем "Нива". Во время погони нарушитель ранил одного сотрудника МВД и протаранил два служебных автомобиля, сообщается в паблике "Типичный Челябинск".
Водителя задержали. Выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что за последний год его десять раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.
Ранее Лайф сообщал, что под Красноярском случилось второе смертельное ДТП за сутки. Погибла семья из пяти человек.
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