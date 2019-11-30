В Москве мать обнаружила интимную переписку 9-летнего сына с неизвестным

Ребёнок рассказал, что познакомился с ним в онлайн-игре. Он представился 13-летним Ваней.

В столичную полицию обратилась женщина с просьбой найти человека, которому её сын отправлял свои обнажённые фотографии. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, женщина, решив проверить телефон своего девятилетнего сына, зашла в приложение WhatsApp, где в одном из чатов обнаружила обнажённые фотографии ребёнка.

— В приложении WhatsApp обнаружила переписку с неизвестным номером, сохранённым как Ваня, в чате которого увидела фотографию своего сына в обнажённом виде с обнажёнными гениталиями, — рассказал собеседник агентства.

По словам мальчика, знакомство произошло в онлайн-игре. Неизвестный представился тринадцатилетним Иваном, а позже в процессе разговора попросил отправить ему фотографии в обнажённом виде. Полиция начала проверку по данному факту.

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