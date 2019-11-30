Краснодарец "заминировал" университет с телефона своей бабушки

Взрывчатку искали почти четыре часа. К работе были подключены специальные группы с двумя собаками.

В Краснодаре 33-летний местный житель позвонил с бабушкиного телефона в полицию и сообщил, что заложил шесть бомб в здании на улице Будённого, 161, где находится университет физической культуры и спорта.

На место выехали экстренные службы. Прилегающие улицы перекрыли, периметр вокруг здания оцепили. Все помещения обследовали с помощью двух собак. Почти четыре часа прочёсывали здание вдоль и поперёк.

Ничего взрывоопасного не нашли. По предварительным данным, 33-летний шутник психически болен.

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