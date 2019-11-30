В Москве трактор сгрёб в кучу 6 машин

На вопрос о том, кто выдал трактористу права, водитель спецтранспорта ответил: "А чё такое?"

В Москве на Нагатинской набережной трактор коммунальной службы столкнулся с шестью машинами на парковке, буквально собрав их отвалом в кучу.

На кадрах с места ЧП видно, что в результате инцидента некоторые машины повреждены не сильно, другим же повезло меньше. Владельцы автомобилей в ярости. На вопрос о том, кто выдал трактористу права, водитель спецтехники невнятно ответил: "А чё такое?"

Ранее на Урале пьяный водитель "нивы" сбил сотрудника ДПС и в результате погони протаранил два служебных автомобиля.