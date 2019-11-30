В деле задержанного за взятку замглавы свердловского СК появился новый фигурант

По версии следствия, юрист из Владимирской области выступил посредником при передаче взятки.

После задержания первого заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, подозреваемого в получении взятки в 18 миллионов рублей, оперативники задержали ещё одного человека. Как сообщает портал URA.ru со ссылкой на пресс-службу СКР, вторым подозреваемым является юрист из Адвокатской палаты Владимирской области.

— Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведённых с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела, — приводит сообщение представителя ведомства портал.

Уточняется, что Михаилу Бусылко уже предъявлено обвинение по статье "Получение взятки". В то время как задержанному юристу вменяют "Посредничество во взяточничестве".

Как сообщал Лайф, ранее правоохранители также за взятку задержали главу налоговой службы Архангельской области.