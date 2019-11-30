В МИД РФ назвали причину недопуска чешской делегации к полёту в Казань

В министерстве отметили, что представители этой страны не в первый раз допускают подобные ошибки.

27 ноября чешской делегации во главе с министром сельского хозяйства отказали в полёте по маршруту Москва — Казань. Сегодня причины отказа объяснили в МИД России.

Из сообщения следует, что чешская сторона нарушила требования таможенного законодательства ЕАЭС. В ведомстве также отметили, что чешские партнёры не в первый раз допускают подобную ошибку.

— Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС, — отметили в министерстве.

Накануне ряд чешских СМИ рассказал о том, что министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан решил досрочно прервать бизнес-миссию в России, рассчитанную на пять дней. По информации издания, решение было принято после десятичасового безрезультатного ожидания разрешения на вылет чешского спецборта в Казань.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в МИД ответили на требование Эстонии вернуть "свои" территории.