Близкие и друзья рассказали Лайфу о разбившемся в Абрау-Дюрсо пилоте

Вертолёт под управлением 48-летнего мужчины рухнул под Новороссийском сегодня в 10 часов утра.

Добрый и жизнерадостный человек — так вспоминает о разбившемся сегодня пилоте вертолёта Юрии Королёве его двоюродная сестра Ирина Пасечник.

— Юра родился и вырос в Луганске. Он сам всего добился, даже в тяжёлые 90-е годы он учился и добивался своей цели и мечты. Помню, что он всю жизнь мечтал быть пилотом. И был им. Он учился, и свою мечту он воплотил в жизнь. Ничего плохого не могу о нём сказать. Когда у нас в Донбассе началась война, он мне и моему сыну помог, я ему очень благодарна, — рассказала женщина Лайфу.

Однокурсник погибшего Андрей Дорохин помнит Юрия как абсолютно счастливого человека. По словам мужчины, пилот буквально болел своим делом и не мог оставить небо.

— Определённых успехов добился на гражданке. Неплохую должность занимал на Выборгском судостроительном заводе. Но кто летал, того небо просто так не отпускает. И он всё бросил, выучился на коммерческого пилота и устроился в Абрау. Был доволен. Не так давно получил новый вертолёт, — отметил он.

Правда, видеться друзьям удавалось редко. В последний раз их общие планы сорвались из-за очередного полёта Юрия.

— Человек находился в состоянии абсолютного счастья. Любил то, что делал. Был весёлым и компанейским парнем, — вспоминает Андрей.

Напомним, вертолёт Юрия Королёва рухнул сегодня примерно в 10 часов утра. Крушение видели местные жители, они и позвонили в экстренные службы. Прибывшие спасатели нашли тело погибшего и полностью разрушившийся от удара о холм горящий небольшой вертолёт. Лайф публиковал видео с места крушения. У мужчины остались двое детей.