Очевидцы рассказали Лайфу о ситуации в гостинице "Останкино" после стрельбы

Кровь пришлось отмывать на большой площади. Раненый мужчина был возбуждён и бегал по коридорам.

Постояльцы столичной гостиницы "Останкино" рассказали Лайфу, что происходило сразу после стрельбы, которую открыл там сегодня мужчина. Раненный им клиент отеля бегал и кричал, что в него стреляли.

— Мы видели окровавленного человека с разбитым глазом и пулевым ранением в плечо, — вспоминает женщина. — Он был раздет по пояс и, по-моему, даже босиком. Бегал и кричал, что кто-то стрелял.

Администрация отеля от комментариев отказалась. Уборщицам пришлось отмывать кровь с пола лестницы и коридора, по которым бегал раненый до приезда медиков.

Лайфу стало известно имя предполагаемого стрелка. Это 32-летний Сайтахмед Баштаров. Ему удалось скрыться с места происшествия на автомобиле "Лада-Веста". Полицейские объявили в городе план "Перехват".

Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы в одной из гостиниц Москвы пострадал постоялец 1986 года рождения. Он доставлен в больницу с пулевыми ранениями глаза, плеча и головы.