Киев допустил возможность прямой закупки газа в России

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что его страна готова обсудить прямые поставки газа из России. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".
— Мы говорим сейчас с российской стороной, это чёткая, откровенная, на самом деле честная позиция. Мы говорим, что, если мы с вами можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что Россия ставит такое условие, цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору, — пояснил министр.
Он добавил, что Киев не готов заключать договор о поставках газа по "политической цене".
Ранее против прямых поставок газа из России выступала партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Он и его сторонники видят в этом угрозу нацбезопасности.
Напомним, "Газпром" предложил новый контракт на транзит газа через Украину при условии отказа от претензий в газовой сфере. Киев в ответ заявил, что предложение российской компании неприемлемо, и предложил свои условия сделки.
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