Киев допустил возможность прямой закупки газа в России

Против этого выступает политическая партия Петра Порошенко, при котором российский газ закупался обратным ходом из Европы.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что его страна готова обсудить прямые поставки газа из России. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

— Мы говорим сейчас с российской стороной, это чёткая, откровенная, на самом деле честная позиция. Мы говорим, что, если мы с вами можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что Россия ставит такое условие, цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору, — пояснил министр.

Он добавил, что Киев не готов заключать договор о поставках газа по "политической цене".

Ранее против прямых поставок газа из России выступала партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Он и его сторонники видят в этом угрозу нацбезопасности.

Напомним, "Газпром" предложил новый контракт на транзит газа через Украину при условии отказа от претензий в газовой сфере. Киев в ответ заявил, что предложение российской компании неприемлемо, и предложил свои условия сделки.