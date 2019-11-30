В Марий Эл на Волге откололась льдина с девятью рыбаками

По данным МЧС, пострадавших нет. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

В Республике Марий Эл льдина с людьми оторвалась от берега на Волге. Предположительно, на ней находилось до девяти рыбаков, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по республике.

Отмечается, что ЧП произошло вблизи деревни Пинжедыр Килемарского района. О происшествии в Центр управления кризисными ситуациями сообщили в субботу в 13:20.

— По оперативным данным, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что льдина с 60 рыбаками оторвалась от берега в Ульяновской области.