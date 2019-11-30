В Тольятти маршрутка с пассажирами влетела в дерево — видео

Водитель микроавтобуса пытался уклониться от столкновения, однако вышло едва ли не хуже.

Сегодня в Тольятти произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Об этом сообщает информационный портал "Вести".

Легковушка, за рулём которой была девушка, выехала на перекрёсток и остановилась. Не ожидавший этого водитель микроавтобуса попытался уклониться от удара, задел машину по касательной, после чего не справился с управлением. Маршрутка съехала на обочину и врубилась в дерево.

По информации "Вестей", в результате ДТП семь человек получили травмы. Один из них — ребёнок 2016 года рождения.

А накануне произошло сразу два смертельных ДТП в Красноярском крае, в одном из которых погибло три человека, а в другом — семья из пяти человек.