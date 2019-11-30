"Аэрофлот" прекратит информировать по СМС о начале посадки на рейс

Как уточнили в авиакомпании, пассажиры будут получать сообщения на телефоны только в случае задержки, переноса или отмены рейса.

Компания "Аэрофлот" приняла решение прекратить с 2 декабря предупреждение пассажиров о начале посадки на рейс через СМС-рассылку.

— "Аэрофлот" сообщает, что с 2 декабря 2019 года меняются условия СМС-информирования пассажиров. Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса), — говорится в сообщении.

Представители авиаперевозчика напомнили, что, согласно правилам, регистрация пассажиров на рейс заканчивается строго за 40 минут до вылета. Посадка в самолёт заканчивается строго за 20 минут до вылета.

— "Аэрофлот" напоминает о необходимости при бронировании указывать свои корректные контактные данные, которые позволят авиакомпании поддерживать с пассажиром оперативную и устойчивую связь, — также говорится в сообщении перевозчика.

Ранее Лайф рассказывал, что пассажирка "Аэрофлота" лишилась кота перед вылетом из Греции. Это уже второй инцидент, связанный с авиакомпанией и животными за последнее время. До этого сотрудники "Аэрофлота" не пустили на рейс слишком толстого кота Виктора. Хозяин питомца Михаил решил обманным путём пронести его в самолёт, но попытка оказалась неудачной.