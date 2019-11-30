Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока"

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Фото © TurkStream

Ранее "Газпром" сообщил о завершении пусконаладочных работ перед вводом трубы в эксплуатацию.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января. Об этом турецкий лидер сообщил во время запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу. Транслировал мероприятие телеканал NTV.

— Конечно, у нас есть ещё один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", сказал Эрдоган.

Напомним, 19 ноября "Газпром" сообщил, что обе нитки газопровода "Турецкий поток" заполнили газом. Отмечалось, что завершаются пусконаладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию.

Сухопутная и морская нитки "Турецкого потока" по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Они будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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