Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока"

Ранее "Газпром" сообщил о завершении пусконаладочных работ перед вводом трубы в эксплуатацию.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января. Об этом турецкий лидер сообщил во время запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу. Транслировал мероприятие телеканал NTV.

— Конечно, у нас есть ещё один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", — сказал Эрдоган.

Напомним, 19 ноября "Газпром" сообщил, что обе нитки газопровода "Турецкий поток" заполнили газом. Отмечалось, что завершаются пусконаладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию.

Сухопутная и морская нитки "Турецкого потока" по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Они будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.