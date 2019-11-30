Бывший министр финансов Ингушетии объявлен в розыск после приговора

Бывшего чиновника уличили в растрате около двух миллиардов рублей из государственного бюджета.

Бывшего министра финансов Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы и объявили в федеральный розыск из-за того, что тот не явился на оглашение приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Магасском суде.

Он также добавил, что решение суда в законную силу не вступило, так как адвокат подсудимого обжаловала приговор.

Напомним, в 2015 году в отношении главы Министерства финансов Ингушетии Руслана Цечоева было возбуждено уголовное дело за нецелевую растрату двух миллиардов рублей из госбюджета.