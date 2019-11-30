Власти Украины назвали число осуждённых по делу о преступлениях на "евромайдане"

По данным украинской Генпрокуратуры, 445 человек находились в статусе подозреваемых, 14 из которых получили этот статус в текущем году.

Почти 300 человек стали подсудимыми по делам о преступлениях, совершённых во время "евромайдана" в Киеве в начале 2014 года. Притом большинство из них — бывшие украинские правоохранители и чиновники. Из этого числа суд признал виновными 59 человек. Такие данные приводит "Радио Свобода" со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ).

— В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователям, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений 59 человек судами признаны виновными, по 46 из них приняты обвинительные акты, — сообщили в ГПУ.

Также в ведомстве уточнили, что на протяжении всего времени расследования по уголовным делам, связанным с "евромайданом", изучено свыше 4,1 тысячи преступных эпизодов. Всего же во время трагических событий в центре Киева пострадало более 2,4 тысячи человек. Из них 1,7 тысячи составили гражданские лица, более 700 — сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, стартовавшие в конце ноября 2013 года протесты в центре Киева привели к смене политического курса Украины. В результате многодневных столкновений протестующих с правоохранителями победили сторонники оппозиции, выступавшие за ассоциацию с ЕС. Самым трагическим эпизодом противостояния стал расстрел людей неизвестными снайперами на майдане. Жертвами снайперов стало более 100 человек, как со стороны протестующих, так и силовиков.

Как сообщал Лайф, действующая украинская власть возложила ответственность за случившееся на экс-президента Украины Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Расследование по данному делу затянулось, следствие так официально и не пояснило, кто же стрелял в людей на майдане. Янукович и бывшие бойцы "Беркута" категорически отрицают свою причастность к произошедшему. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявлял, что, по данным российских следователей, к стрельбе на майдане может быть причастна организация украинских националистов "Правый сектор"*.

*Запрещённая в России экстремистская организация.