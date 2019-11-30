В Марий Эл спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

Изначально на ней было девять человек, но троим удалось выбраться на берег своими силами.

В Республике Марий Эл спасатели сняли с льдины шестерых рыбаков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Ранее была информация, что оторванными от берега оказались 9 человек, однако позже стало известно, что трое из них добрались до берега самостоятельно.

— По уточнённым данным, на льдине находилось шесть человек, все спасены, — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее Лайф показал, как бурятские рыбаки раскрутили льдину в попытках активизировать плавающую в толще воды рыбу.