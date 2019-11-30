В РФ прооперируют ещё 3 детей-иностранцев по примеру девочки с "маской Бэтмена"

Первый этап лечения малышки из Соединённых Штатов удалось завершить на месяц раньше.

Краснодарские врачи-онкологи в 2020 году планируют прооперировать ещё троих детей с диагнозом невус, кроме шестимесячной американки Луны с "маской Бэтмена" на лице. Об этом сообщил директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин. Лайф вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

— В первом квартале следующего года приедут на операции ещё три пациента: шестимесячная девочка из Техаса, маленький пациент из Бразилии, им в Бразилии отказали в помощи вообще, сказали, что могут только наблюдать. Третья пациентка тоже из США, — отметил Алексуткин.

Напомним, девочке из США в Краснодаре успешно провели ряд операций, удалив одну восьмую часть большого новообразования на лице. Ранее мама Луны сообщила, что для малышки процедура была безболезненной. Онкологи планируют в течение полутора лет провести от шести до восьми операций.

Как ранее сообщал Лайф, малышка Луна родилась с большим родимым пятном почти на всю поверхность лица. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) врачи из США предложили удалять лазером — таких операций может потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения, операций потребуется в разы меньше. Ранее мама малышки впервые показала результат операций.