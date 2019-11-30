Муляжи камер на дорогах Москвы заменят на рабочие комплексы в 2020 году

В 2020 году на дорогах Москвы постепенно заменят муляжи дорожных камер на рабочие комплексы фотовидеофиксации. Об этом сообщает в "Твиттере" столичный Центр организации дорожного движения.

— В Москве на данный момент работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации, — говорится в сообщении.

Как ранее информировал Лайф, в ближайшем будущем на территории всего Центрального федерального округа России будет действовать единая система контроля за проездом всего транспорта.

Ранее ГИБДД опубликовала карту с местами расположения дорожных камер. Пока они там указаны не все. Ресурс пополняется.