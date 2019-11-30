Мать девочки с "маской Бэтмена" восхитилась работой хирурга из Краснодара

Американка отметила, что её Луна чувствует себя хорошо. Малышка совсем не плачет и много смеётся.

Мама малышки из США с "маской Бэтмена" Каролина Феннер поняла, что приняла правильное решение о лечении малышки в России. Такое заявление она сделала во время пресс-конференции с врачами в Краснодаре.

— Конечно, мы ждём конечный результат, но я очень оптимистична, потому что Луна чувствует себя хорошо. Она не плачет, она смеётся. Это очень важно для меня, — рассказала Феннер.

Женщина заявила, что восхищена лечащим врачом Павлом Поповым и довольна первыми результатами лечения.

— Доктор Попов просто чудесный, он лучший, он заботится о Луне... Я на 100% уверена, что сделала правильный выбор, приехав сюда, — добавила она.

Ранее мама маленькой американки Луны показала результат первых двух операций, которые её дочери сделали в Краснодаре. Фотографиями и видео она поделилась в "Инстаграме". Женщина сообщила, что для малышки процедура была безболезненной.

Напомним, краснодарские врачи успешно провели девочке ряд операций, удалив одну восьмую часть большого новообразования на лице. Онкологи планируют в течение полутора лет провести от шести до восьми операций. А в 2020 году они намерены прооперировать ещё троих детей-иностранцев с диагнозом "невус".