В РПЦ не оценили идею проверки водителей на алкоголизм

Митрополит Илларион не поддерживает идею Минздрава по введению обязательного тестирования водителей на алкоголизм. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
— Введение таких тестов предполагает некую презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль, и это тот вопрос, с которым следует очень тщательно разобраться, — отметил священнослужитель.
По его мнению, здоровый человек не должен доказывать, что не страдает алкоголизмом. Митрополит провёл аналогию и задался риторическим вопросом, почему обычных людей не заставляют доказывать, что они не воры или убийцы. При этом митрополит признал, что проблема пьяных водителей существует и является опасной для общества.
Ранее Лайф писал о том, что Минздрав решил отложить введение новых правил медосмотра для водителей, которые вызвали резкий рост цен на некоторые справки.
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