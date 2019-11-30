В РПЦ не оценили идею проверки водителей на алкоголизм

Митрополит считает, что граждане не должны доказывать, что они не являются зависимыми от спиртного.

Митрополит Илларион не поддерживает идею Минздрава по введению обязательного тестирования водителей на алкоголизм. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

— Введение таких тестов предполагает некую презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль, и это тот вопрос, с которым следует очень тщательно разобраться, — отметил священнослужитель.

По его мнению, здоровый человек не должен доказывать, что не страдает алкоголизмом. Митрополит провёл аналогию и задался риторическим вопросом, почему обычных людей не заставляют доказывать, что они не воры или убийцы. При этом митрополит признал, что проблема пьяных водителей существует и является опасной для общества.

Ранее Лайф писал о том, что Минздрав решил отложить введение новых правил медосмотра для водителей, которые вызвали резкий рост цен на некоторые справки.