"Алые паруса" признаны лучшим праздником в мире

Главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World и два почётных серебра в номинациях Best musical event 2019 и Best bea world event agency 2019 получил проект Пятого канала "Алые паруса — 2019" в Санкт-Петербурге.

При выборе лучшего праздника эксперты премии изучали креативность идеи празднования, технологические инновации, безупречное исполнение, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда. Также важными критериями была вовлечённость участников мероприятия и общая атмосфера праздника.

Специалисты отметили, что шоу "Алые паруса" уже давно приобрело статус международного праздника. Например, только в этом году за выпускным российских школьников в режиме онлайн следило более 10 миллионов человек.

Отметим, праздник "Алые паруса" был возрождён 15 лет назад по инициативе акционерного банка "Россия", Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Притом первую свою награду в номинации Best public event "Алые паруса" получили в 2016 году.

Напомним, в преддверии праздничного мероприятия Лайф подготовил интерактивную карту Санкт-Петербурга с отметками зон отдыха, концертной площадки, фудкортами, маршрутами проезда, а также лучших мест для наблюдения за проходом знаменитого брига с алыми парусами и пиротехнического шоу.

Кроме того, совместно с проектом "Гигарама" Лайф опубликовал панораму праздничного концерта на Дворцовой площади, где окончание школьной жизни отмечало более 33 тысяч выпускников. Особенностью проекта стало то, что на фото можно отметить себя и своих друзей.

Также найти себя можно в видеотрансляции празднования, которую вёл Лайф.