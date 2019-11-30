Пенсионерку нашли мёртвой рядом с рюкзаком, полным денег

Нетронутыми также лежали документы и ключи от её жилья. Полиция разбирается в обстоятельствах смерти женщины.

В Ленинградской области женщина обнаружила скелет своей 81-летней бабушки, которая с октября нынешнего года считалась пропавшей без вести. Как сообщает 47news, случилось это в садовом товариществе "Дружба" в Сланцевском районе.

Отмечается, что обнаружен был лишь скелет без черепа и нескольких костей. Рядом лежали трость, документы и ключи. А в небольшом домике на участке они нашли рюкзак, в котором находилось 324 тысячи рублей наличными. Теперь полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье нашли тело 17-летней девушки, которая пропала 22 ноября.