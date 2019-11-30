Жителей Москвы предупредили о сильной гололедице этой ночью

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Водителям советуют снизить скорость движения, не совершать резких манёвров и не сближаться с другими машинами.

Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей столицы о гололедице в ночь на воскресенье. Ожидается, что в Москве с 21 часа вечера до 10 часов утра местами будет идти снег.

— Усиление ветра до 15 метров в секунду, гололедица, на отдельных участках дорог сильная, говорится в сообщении МЧС.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения, держаться подальше от других машин, не совершать резких манёвров. Также лучше держаться подальше от деревьев и конструкций, которые слабо укреплены.

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