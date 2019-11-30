Кинолог рассказал, что делать при нападении собак

По словам специалиста, эффективным методом отгона собак может быть аэрозоль с резким запахом.

Президент Союза кинологов РФ Владимир Уражевский посоветовал во избежание укусов собак не провоцировать животных. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

— Если вы идёте и на вас напала собака, то лучше, конечно, прижаться к стене, посмотреть, сможете ли вы подняться. Может, забор какой-то. Можно что-то в руки поднять, спокойно только, не замахиваясь. Если у вас есть зонтик, открыть зонтик, — советует специалист.

Уражевский добавил, что можно поднять руки вверх. В таком случае собака может подумать, что она меньше в размерах, и отступить. Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя замахиваться на агрессивно настроенное животное.

— Если, например, стая бездомных собак, и вы замахиваетесь на собаку, то там есть кобель-лидер, который будет защищать самку и стаю, — подметил кинолог.

По его словам эффективным средством от собак может быть любой предмет с резким запахом, например, одеколон, парфюм или перцовый баллончик. Сильный запах для собак неприятен.

Ранее Лайф сообщал, что в Полярном на школьницу набросилась стая собак. Девочка чудом спаслась от агрессивных животных. А перед этим мальчик попал в больницу после нападения собаки в Перми.