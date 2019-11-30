В крови двухлетнего ребёнка в Подмосковье нашли следы наркотиков

По словам родителей, мальчик съел неизвестное вещество в подъезде дома, где они живут.

Во время прохождения лечения в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Владимирского анализ крови выявил у двухлетнего пациента наличие наркотического вещества в организме. О происшествии медики немедленно сообщили в правоохранительные органы.

Как рассказал источник агентства "Москва", семья из Волоколамска. В крови найдены следы каннабиноидов — веществ, которые являются действующими в мариухане.

Родители утверждают, что ребёнок якобы съел неизвестное вещество, найденное в подъезде своего дома. Проверку начал Следственный комитет России.

— Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества, — сообщили Лайфу в ведомстве.

Напомним, о случае с обнаружением в крови ребёнка большой дозы спиртного. Он произошёл летом в Кировской области. Как сообщал Лайф, шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль, за рулём которого находился полицейский. Судебно-медицинская экспертиза утверждает, что ребёнок был пьян. При этом с самого начала расследования родители ребёнка сообщали о несостыковках в расследовании. В итоге дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.