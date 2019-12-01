В новые "Звёздные войны" могут вернуться эвоки

Вымышленных лесных существ зрители видели в эпизоде саги "Возвращение джедая" 1983 года.

В Сети появился новый ролик о "Звёздных войнах", в котором показали закулисную работу над проектом. Из него стало понятно, что в следующем фильме франшизы "Скайуокер: Восход" могут вновь появиться эвоки — низкорослые лесные существа из "Возвращения джедая" от 1983 года.

В ролике собрали кадры из оригинальной саги и со съёмочного процесса последнего фильма. В конце третьей минуты видео на площадке появляется Уорик Дэвис в костюме эвока Уикета, которого он играл в шестом эпизоде.

Планируется, что новый фильм станет заключительным эпизодом истории, которой уже более 40 лет. Лента выйдет на экраны 19 декабря.

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