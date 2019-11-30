Медведчук сравнил с самоубийством попытку Киева силой вернуть Донбасс

Он отметил, что подобные предложения говорят об игнорировании национальных интересов Украины.

Силовой путь возвращения Донбасса — это самоубийство. Об этом заявил председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Кто популяризирует подобный шаг, является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы, потому что никто не хочет гибнуть в этом противостоянии, не хотят люди этого. Да, есть у нас воинственно настроенные радикалы, как их ещё называют, активисты, ну и что? Но 80% наших граждан хотят мира, — отметил нардеп во время "Большого интервью" на телеканале "112 Украина".

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четвёрки", на котором будет обсуждаться будущее Донбасса. Свою готовность к переговорам в этот день уже выразили Меркель, Зеленский и Макрон. Позже данные о встрече подтвердили и в Кремле.

Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Украины заявлял о возможном выходе Киева из минских соглашений. Чуть позже он заверил, что Киев всё же намерен придерживаться договорённостей, но у них есть альтернатива, в том числе с проведением военной операции в Донбассе.