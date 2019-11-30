В Перми пьяный на внедорожнике протаранил машину полиции — видео

Сотрудники МВД выстрелили в воздух для предупреждения, но водителя это не остановило.

Пермская полиция задержала водителя, которого в ночь на 30 ноября с погоней и стрельбой пытались остановить сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает портал "59".

Инспекторы заметили странные манёвры автомобиля Toyota Land Cruser. На требования остановить машину лихач не реагировал, началась погоня.

— Внедорожник был блокирован на проезжей части, однако водитель допустил столкновение с патрульной машиной и скрылся с места ДТП. Инспектор применил табельное оружие, выстрелив в воздух и по колёсам иномарки, — рассказал порталу источник в правоохранительных органах.

Позже лихача всё-таки задержали. Им оказался 36-летний житель Перми. Теперь гонщику грозит лишение прав и несколько штрафов.

Ранее Лайф писал, что в Пензе сотрудники ГИБДД задержали пьяного депутата "Единой России", который пытался выдать себя за прокурора.