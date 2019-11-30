В Гааге задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростков

В центре Гааги полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в нападении с ножом на жителей города. Об этом полиция сообщила в " Твиттере ".

— Он будет доставлен в полицейский участок и допрошен, — отметили там.

Напомним, нападение было совершено накануне днём. Это случилось в магазине Hudson's Bay на главной торговой улице города. Ранены были тринадцатилетний мальчик и две пятнадцатилетние девочки. Они отделались лёгкими травмами. Лайф публиковал кадры первых минут после резни в Гааге.