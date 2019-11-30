Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

При этом российская артистка отметила, что в отношении белорусов придерживается другого мнения.

Актриса Анна Хилькевич призналась, что иногда испытывает чувство стыда за российских мужчин. Об этом она заявила в интервью Дмитрию Шепелеву в его новом блоге в " Ютубе ".

Артистка отметила, что ей стыдно за представителей сильного пола, потому что они пьют, ленятся и не любят помогать женщинам. При этом она отметила, что насчёт белорусов у неё сложилось совсем противоположное мнение, так как её отец — белорус.

Анна Хилькевич получила широкую известность благодаря ролям в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". 7 августа 2015 года она вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. Пара воспитывает двух дочерей — Ариану и Марию.

Ранее Лайф сообщал, что Хилькевич упрекнули в излишней худобе.