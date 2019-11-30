Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент хоккейного клуба отметил, что у спортсмена ещё есть шанс на возвращение в команду.

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены. Об этом он признался в эфире "Радио-Сибирь".

По словам Сушинского, канадская модель негативно повлияла на российского нападающего, в результате чего Щербак стал слишком много времени уделять развлечениям.

— Была такая проблема. Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжёлая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить, — рассказал президент "Авангарда".

Сушинский отметил, что дал хоккеисту шанс на исправление. Если спортсмен возьмёт себя в руки, хоккейный клуб рассмотрит вариант возвращения игрока на лёд.

Никита Щербак познакомился со своей женой Лорен в Монреале, когда выступал за команду "Монреаль Канадиес". Летом 2019 года они поженилась.