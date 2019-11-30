В деле о найденной в яме туалета девочке появился подозреваемый

39-летняя мать ребёнка сидела в тюрьме, а девочка в это время жила в приёмной семье.

Следователи в Новокубанском районе нашли подозреваемого в деле девятилетней девочки, обнаруженной полуживой в выгребной яме туалета. Об этом сообщает "Регион Online" со ссылкой на свои источники. По их данным, ребёнка изнасиловал местный житель.

— Затем, испугавшись последствий своего поступка, изверг схватил избитую школьницу и сбросил её в выгребную яму общественного туалета, расположенного на территории Дома культуры хутора Родниковский, — сообщили источники издания в правоохранительных органах.

По данным следствия, 18 ноября около 17:00 девочка гуляла по Родниковскому, а затем пришла в дом к своей сверстнице. Там было застолье матери подруги и её сожителя. Выпивший мужчина и изнасиловал девятилетнюю гостью.

Эксперты позже подтвердили этот факт. Сейчас мужчина даёт показания. Пока в деле две статьи — о покушении на убийство и о приготовлении к преступлению.

Как стало известно следователям, 39-летняя мать девочки сидела в тюрьме, а ребёнок в это время жил в приёмной семье. Также у женщины четыре дочери от разных мужчин. Родной отец пропавшей школьницы с семьёй отношения не поддерживал и тоже был судим.