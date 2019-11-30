В Индии успешно испытали баллистическую ракету Agni III

Её запустили с мобильной установки на полигоне острова Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Стратегические силы Индии успешно провели испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni III, которая способна нести ядерную головную часть, рассказали представители командования.

Ракету запустили с мобильной установки на полигоне острова Абдул Калам в Бенгальском заливе. Это было первым пуском ракеты такого типа, осуществлённым в тёмное время суток.

Ракета Agni III имеет длину 17 метров и диаметр два метра, стартовая масса составляет 50 тонн. Помимо Agni III в арсенале Индии также находятся баллистические ракеты Agni I, дальность которых составляет 750 км, Agni II с дальностью две тысячи километров, Agni IV с дальностью четыре тысячи километров, а также Agni V с дальностью пять тысяч километров.

Ранее в США испытали межконтинентальную баллистическую ракету.