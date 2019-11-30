Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Певица отметила, что лечь под нож её заставило желание не только хорошо выглядеть, но и в будущем иметь детей.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди. Она увеличивалась не только из-за наследственности, но и по причине гормонального сбоя на фоне стрессов. В итоге на одной из консультаций врачи посоветовали ей хирургическое вмешательство.

— Когда была на консультации у маммолога, мне посоветовали уменьшить грудь с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приёме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звёзд, — рассказала звезда в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

Семенович отметила, что её новый молодой человек знает про диагноз и поддерживает артистку. Она также добавила, что решилась на операцию из-за желания в будущем стать мамой.

Ранее Анна Семенович рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются женщины с большой грудью.