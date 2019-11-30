В Башкирии пьяный лихач на Lexus сбил трёх детей на тротуаре

Одна девочка в тяжёлом состоянии была, вторая поехала в больницу своим ходом, а третья лишь испугалась и отделалась ушибами.

В башкирском городе Кумертау пьяный автомобилист сбил на тротуаре трёх детей. Об инциденте сообщает Ufa1.

Как рассказали изданию очевидцы, одна девочка была доставлена в больницу с переломом затылочной кости.

Инцидент произошёл около 20:00 на Вокзальной улице. По предварительной информации, 47-летний местный житель за рулём автомобиля Lexus LX 570 выехал на тротуар и совершил наезд на девятилетнюю девочку, она была госпитализирована.

— Одна девочка в тяжёлом состоянии была, её он протащил метров 30–40, вторая поехала в больницу своим ходом, а третья девочка испугана и отделалась ушибами, — сказали свидетели.

Они также рассказали, что мужчина сел за руль автомобиля, будучи пьяным. Он признался, что выпил бутылку пива. После инцидента злоумышленник попытался скрыться.

— Водитель, похоже, имеет много связей: уже приезжали какие-то люди, пробивали информацию, — говорят очевидцы.

Ранее появилось видео смертельного ДТП в Дагестане, где фура сбила десятилетнего мальчика.