ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Ответственность за вчерашний теракт в Лондоне взяла на себя группировка ИГИЛ*. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к террористам агентство Amaq.

Напомним, в результате теракта два человека погибли, трое пострадали. На теле преступника был закреплён муляж взрывного устройства. Полиция установила личность террориста. Им оказался ранее судимый 28-летний британец пакистанского происхождения Усман Хан. По данным британских СМИ, в 2012 году он был осуждён за планирование теракта на Лондонской бирже. В декабре прошлого года Хан был досрочно освобождён.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.