В кафе Карачаево-Черкесии ревнивец расстрелял спутника возлюбленной — видео

Между молодыми людьми возник конфликт, в результате которого мужчина получил ранения руки и ноги, угрозы жизни нет.

В кафе Черкесска ревнивый мужчина расстрелял свою возлюбленную и её спутника. Лайф публикует видео инцидента.

На кадрах видно, что мужчина подходит к столу, где отдыхает компания молодых людей, достаёт пистолет и открывает огонь по девушке. Своим телом её пытается закрыть стоявший рядом человек. После этого другой посетитель заведения открывает ответный огонь по стрелку.

Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 ноября 2019 года в одном из кафе Черкесска. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по КЧР, между молодыми людьми возник конфликт, в результате которого мужчина получил ранения руки и ноги, угрозы жизни нет.

Полиция задержала 24-летнего жителя села Чапаевское, он дал признательные показания. У мужчины изъяли травматический пистолет, из которого, предположительно, он стрелял. По данному факту принимается процессуальное решение. ⠀