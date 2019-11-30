Книгу Маяковского, адресованную Лиле Брик, продали за 790 тысяч рублей

Дарственная надпись на ней гласит: "ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г.", а рядом нарисован цветок.

Издание поэмы Владимира Маяковского "Война и мир" с дарственной надписью поэта в адрес своей возлюбленной Лили Брик продали на XIII букинистическом аукционе "Редкие книги. Графика. Винил" в Санкт-Петербурге за 790 тысяч рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

— Продано за 790 тысяч рублей, по начальной цене, — рассказали в пресс-службе РАД.

Это стало первым случаем продажи издания поэта с надписью, которая адресована Лиле Брик.

Книга была напечатана в Петрограде в 1919 году. Дарственная надпись на ней гласит: "ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г.", а рядом нарисован цветок.

Всего на торгах, прошедших в субботу 30 ноября, было выставлено 314 лотов.

Ранее на торгах почти за десять миллионов рублей было продано прижизненное издание романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина.