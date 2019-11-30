Французский генерал возмутился карикатурами "Шарли Эбдо"

Он напомнил, что сейчас 13 французских семей находятся в трауре после трагического происшествия во время боевых действий в Мали.

Подборка карикатур, опубликованная французской газетой "Шарли эбдо" в связи с гибелью 13 военных Франции в ходе антитеррористической операции в Мали, возмутила командующего Главным штабом сухопутных войск Франции генерала Тьерри Бюркара. Своё послание он опубликовал в " Твиттере ".

Карикатуры опубликованы под общим слоганом "Будущая кампания по привлечению новобранцев в армию". Под каждым рисунком читателю напоминают, что сухопутные войска расширяют штат на 15 тысяч человек.

Profonde indignation et incompréhension à la vue de ce dessin de @Charlie_Hebdo_ . Mes pensées vont d’abord aux familles de tous les soldats morts au combat pour défendre nos libertés. pic.twitter.com/55L8hvV3ZF — Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) November 29, 2019

Надпись "Я защищаю свою страну и продвигаюсь по жизни" на одном из них выполнена на фоне скелета в военной форме, на другом — на фоне гроба с орденами. Для лозунга "Я обращён к остальным и к своему будущему" художник изобразил солдат, несущих накрытый французским флагом гроб. Пурпурный венок из цветов с надписью "Спасибо" на ленточке находится рядом со словами "Я жажду приключений ради тех, кто голоден до свободы".

Командующий штабом напомнил, что сейчас 13 французских семей находятся в трауре после трагического происшествия во время боевых действий в Мали.

— И скорбь этих людей была запятнана ужасающе возмутительными карикатурами, которые распространила ваша газета, — написал он.

Бюркар также выразил своё недоумение по поводу отсутствия понимания у авторов той миссии, которую выполняют военные. Он призвал их уважать самоотверженность солдат и предложил посетить церемонию прощания с военными в парижском Доме инвалидов.