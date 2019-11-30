Посол России в США заявил о низкой достоверности американских новостей про РФ

По словам дипломата, за первое полугодие 2019 года из 12,5 тысячи опубликованных ведущими СМИ США материалов о России лишь 0,2% были позитивной направленности.

США являются одним из лидеров среди мировых стран по количеству лжи в адрес России, а манера освещения российской тематики в Штатах в целом имеет крайне тенденциозный характер. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на Молодёжном форуме в Нью-Йорке.

— Наверное, мало в какой столице мира с квадратного метра снимается больше ложной информации в адрес России и её внешней политики, чем в Вашингтоне, — сказал Антонов.

По словам дипломата, за первое полугодие 2019 года из 12,5 тысячи опубликованных ведущими СМИ США материалов о России лишь 0,2% были позитивной направленности, тогда как остальные 90 — негативной.

Такой подход, по мнению Антонова, отнюдь не способствует развитию двусторонних отношений, поэтому он считает достижение непредвзятости к России и формирование её объективного образа в глазах американцев совместной задачей.

Говоря о кризисе, который сложился в российско-американских отношениях, дипломат уверен, что он в полной мере отражает склонность высшей элиты США переоценивать свои и недооценивать возможности остальных. Он также отмечает, что РФ не страдает "антиамериканизмом" и готова к конструктивному сотрудничеству, но на условиях равноправного диалога.

Посол РФ в США призвал правозащитников помочь лётчику Ярошенко