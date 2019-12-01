При взрыве в Сирии погибли десятки боевиков вооружённой оппозиции

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Фото © SANA

Десятки боевиков воюющей на стороне Турции сирийской оппозиции погибли в результате взрыва в Тель-Халафе на севере провинции Эль-Хасака. Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что взрывное устройство было заложено возле здания ветеринарной клиники. Также известно о многочисленных раненых.

Это уже второй случай массовой гибели боевиков за последнюю неделю в Тель-Халафе. 26 ноября 17 человек погибли при подрыве автомобиля. Турция возложила ответственность за смерть боевиков на членов Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны".

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