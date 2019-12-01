Премьер-министр Ирака подал в отставку на фоне протестов

Он попросил парламент побыстрее выбрать ему замену, поскольку страна в её нынешнем состоянии не потянет отсутствие управления.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент прошение об отставке, сообщает телеканал Sky News Arabia.

О намерении премьера подать в отставку сообщалось ещё в конце октября. Накануне Абдул-Махди рассказал, что услышал послание Высшей религиозной марджаии (шиитской религиозной инстанции) о тяжких условиях в стране и неспособности органов власти справиться с ситуацией, и попросил парламент уволить его.

— Отставка важна, чтобы прекратить кризис, — сказал Абдул-Махди в своей речи, которую транслировал телеканал "Аль-Джазира".

Он попросил парламент как можно скорее выбрать ему замену, поскольку страна в её нынешнем состоянии не потянет отсутствие управления.

С начала октября в Ираке не утихают акции протестов с требованием отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни.