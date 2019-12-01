Отец пустил порулить. В соцсетях обсуждают видео с девушкой за штурвалом лайнера

Редакция Лайфа к настоящему моменту не располагает подтверждением подлинности происходящего на записи и допускает, что всё происходит на авиатренажёре.

В российском сегменте Интернета набирает популярность видеозапись, где молодая девушка сидит за штурвалом в кабине пилота, который, согласно описанию, является её отцом.

— Дочь пилота ради хайпа и славы в "Инстаграме" села за штурвал пассажирского самолёта, полного людей на борту, и идёт на посадку, — говорится в описании к видео.

Автор ролика подкрепляет реальность происходящего словами второго пилота, который якобы в момент пролёта над одним из торговых центров заявляет, что "дальше ковролина не упадёт".

Редакция Лайфа к настоящему моменту не располагает подтверждением подлинности происходящего на записи и допускает, что всё происходит на авиатренажёре.

Ранее Лайф сообщал, что на пилота пассажирского Ан-24, который пустил знакомую за штурвал, возбуждено уголовное дело.