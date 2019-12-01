Ушедший из дома из-за стрижки московский подросток найден в Калуге

Мальчик ушёл из дома после ссоры с родителями из-за слишком длинных волос. С собой он взял учебник по алгебре.

Московский подросток, который ушёл из дома месяц назад, был найден живым на территории Калуги, сообщает ГСУ СКР по Москве.

28 октября подросток после ссоры с родителями ушёл из дома, расположенного на улице Тёплый стан. Причиной конфликта послужили слишком длинные волосы подростка. Из дома он взял деньги, планшет, два мобильных телефона и учебник по алгебре — своему любимому предмету.

В ходе поисков мальчик был найден в Калуге, его передадут родителям после проведения всех необходимых следственных действий.