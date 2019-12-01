Российские дипломаты дважды разгромили канадцев в матче 45-летия Суперсерии-74

Посол РФ в Канаде Александр Дарчиев считает, что победа "Красной машины" хотя и важна, но ещё важнее вклад в улучшение российско-канадских отношений.

Команда "Красная машина" разгромила своих оппонентов из Esprit de Corps Commandos в хоккейном матче, посвящённом 45-летию Суперсерии 1974 года между СССР и Канадой.

Как пишет ТАСС, обе встречи сборной российских дипломатов и соотечественников, которые играли против канадских военных журналистов, завершились победой хоккеистов из России.

Матчи прошли на арене Richcraft Sensplex в канадской Оттаве. В первой игре с российской стороны были представлены только дипломаты, играющие на любительском уровне. Им противостояли канадские любители из числа военнослужащих и журналистов. Матч завершился победой со счётом 5:2 в пользу "Красной машины".

Настоящей битвой стала вторая игра, когда на арене появились опытные хоккеисты-любители. Победа снова досталась "Красной машине", разгромившей соперников со счётом 8:3.

— Очередная товарищеская встреча этих команд получилась интересной, важной, способствующей укреплению позитивной атмосферы между нашими народами как соседями через Северный полюс, — заявил агентству посол РФ в Канаде Александр Дарчиев.

Он отметил, что победа "Красной машины" хотя и важна, но ещё важнее вклад в улучшение российско-канадских отношений.

По его словам, следующая игра может состояться весной 2020 года.