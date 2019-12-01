Более 300 человек эвакуировали после хлопка газа в жилом доме в Ярославле

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Фото © VK / Жесть Ярославль

Жильцы временно размещены в школе № 55, после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято решение по месту их дальнейшего нахождения.

В жилом доме в Ярославле произошёл хлопок газовоздушной смеси, один человек пострадал, 314 — эвакуированы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пострадавший госпитализирован с ожогами первой и второй степени. В квартире, где произошёл хлопок, выбило стёкла и частично разрушилась стена. Жильцы временно размещены в школе № 55, после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято решение по месту их дальнейшего нахождения.

<p>Фото © <a href="https://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/49181/iz_zhilogo_doma_v_yaroslavle_gde_vzorvalsya_gaz_evakuirovano_314_chelovek.htm" target="_blank">YarNews</a></p>

Инцидент произошёл в доме № 41 по улице Панина.

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