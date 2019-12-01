Прохожие остановили лондонского террориста бивнем морского единорога

Предположительно, рог морского животного очевидец схватил в здании гильдии рыботорговцев.

The footage of bystanders - one armed with a fire-extinguisher and a Polish chef with a narwhal tusk - tackling the London Bridge attacker is simply remarkable. Incredible courage. pic.twitter.com/a85D6Up7JA — Richard Chambers (@newschambers) 30 ноября 2019 г.

Британец пакистанского происхождения Усман Хан, устроивший теракт на Лондонском мосту, был остановлен в самом разгаре своей кровавой расправы случайными прохожими при помощи бивня нарвала (также известного как морской единорог) и огнетушителя.

На опубликованной в Сети записи видно, что по тротуару моста пятится назад вооружённый двумя ножами Хан, а в это время его теснят двое неизвестных. Один распыляет в сторону террориста содержимое огнетушителя, второй держит его на безопасной дистанции с помощью бивня морского животного, который мужчина схватил в здании гильдии рыботорговцев, расположенной неподалёку.

Мужчинам удалось отвлечь нападавшего, третий прохожий умудрился забежать ему за спину и повалить на землю. После этого борьба перешла в партер, втроём мужчины кое-как смогли выбить один нож из рук террориста, но он всё ещё сжимал второй. В этот момент подоспела полиция, почти обезвреженного Хана окружили вооружённые сотрудники.

— Мы видели, что он всё ещё держал нож в руке. Я ударил его ногой по голове. Мы сделали всё возможное, чтобы вытащить нож из его руки, чтобы он больше никому не мог навредить, — сказал участник событий Стив Херст, работающий гидом.

Однако, несмотря на численное превосходство соперников, Хан даже не собирался сдаваться и начал угрожать закреплённым на теле взрывным устройством. Оценив обстановку, полицейские приказали всем отойти подальше и, не дожидаясь, когда преступник применит взрывчатку, застрелили его.

Напомним, в результате теракта два человека погибли, трое пострадали. По данным британских СМИ, в 2012 году Усман Хан был осуждён за планирование теракта на Лондонской бирже. В декабре прошлого года Хан был досрочно освобождён.