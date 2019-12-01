Кравчук дал советы Зеленскому перед встречей с Путиным на "нормандском" саммите

Он считает необходимым сказать, что украинцы — "великий народ" и что участники встречи должны говорить о том, что "отвечает интересам украинского народа".

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал советы действующему главе государства Владимиру Зеленскому по поводу того, как вести себя на предстоящих переговорах с его российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран — участниц "нормандского формата".

— Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова, — сказал он в эфире телеканала "112".

Он привёл в пример ситуацию с Будапештским меморандумом, а также заявил, что Украину якобы обманывают и "делают вид, что помогают, когда помогают только на словах".

— С нами играют, как кошка с мышью, — заявил Кравчук.

По его словам, Зеленскому стоит сказать, что украинцы — "великий народ" и что участники саммита должны говорить о том, что "отвечает интересам украинского народа".

Кравчук также добавил, что не переговорах украинский президент должен помнить о национальных интересах страны.

— Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах, — заключил он.

Саммит "нормандской четвёрки" пройдёт 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий и переговоры о политическом урегулировании.