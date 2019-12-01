Учительница пошла под суд за секс с двумя учениками, который она не помнит

С момента начала расследования женщина перестала пить и записалась в клуб анонимных алкоголиков.

В американском штате Техас учительницу обвиняют в сексуальных связях с двумя учениками, сообщает Daily Star.

Как пишет издание, 32-летняя учительница и мать двоих детей признала свою вину. Однако она заявила, что не до конца уверена, была ли между ней и учениками интимная связь. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснил адвокат обвиняемой, с момента начала расследования женщина перестала пить и записалась в клуб анонимных алкоголиков.

После предъявления обвинения женщину уволили из школы с запретом преподавания на всю жизнь.